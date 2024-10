Atual presidente vence primeiro turno das eleições na Moldávia

"Essa votação determinará nosso destino por muitas décadas", disse neste domingo a presidente, que se tornou uma importante figura europeia.

"É a vontade do povo moldavo" que deve ser expressa, e "não a vontade de outras pessoas, não o dinheiro sujo", insistiu a candidata à reeleição, que tem uma reputação de incorruptibilidade.

De acordo com o think tank WatchDog, a Rússia investiu cerca de cem milhões de dólares (566 milhões de reais) no período que antecedeu as eleições, com a ajuda do magnata Ilan Shor, que se refugiou em Moscou após uma condenação por fraude.

