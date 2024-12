Israel aprova projeto para duplicar população na parte anexada das Colinas de Golã

O governo de Israel aprovou neste domingo (15) um projeto do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para duplicar a população na parte das Colinas de Golã, que o país ocupou e anexou, segundo um comunicado do gabinete do chefe de governo israelense.

"O governo aprovou por unanimidade o projeto do primeiro-ministro Netanyahu de desenvolvimento demográfico das localidades do Golã e da [cidade de] Katzrin por uma soma de 40 milhões de shekels [R$ 67 milhões]", segundo o comunicado.

"Partindo da guerra e da nova frente na Síria e da vontade de duplicar a população do Golã [...], trata-se de uma decisão que reforça as localidades do Golã e do Estado de Israel", acrescentou o comunicado.