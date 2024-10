Charles Leclerc vence GP dos EUA de F1 com dobradinha da Ferrari

O piloto monegasco Charles Leclerc conquistou neste domingo (20), no Grande Prêmio dos Estados Unidos, sua terceira vitória na temporada de Fórmula 1, à frente de seu companheiro de equipe na Ferrari, o espanhol Carlos Sainz.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) completou o pódio no Circuito das Américas de Austin (Texas) e aumentou a vantagem no Mundial sobre o britânico Lando Norris (McLaren), que terminou em quarto após receber uma penalidade de cinco segundos devido a um incidente no final da corrida.

gbv/ol/aam