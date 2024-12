Homem volta 'arrependido' e é preso nos EUA após fingir morte e fugir

A busca pelo americano durou dois meses. A comunidade local também se empenhou por horas com a polícia para buscar pelo ''pai desaparecido'', segundo informações do New York Post.

No entanto, Ryan teria fugido para Europa. A polícia não disse qual seria o destino do homem, mas uma investigação no computador dele apontou que Ryan estava conversando com uma mulher do Uzbequistão, abriu uma nova conta bancária e tentou transferir fundos para bancos estrangeiros.

O plano de fuga foi arquitetado com antecedência. No final de maio, o americano adquiriu um novo passaporte e deixou o antigo em casa antes da viagem de caiaque. Ele teria tentado apagar o histórico na internet, mas ficaram alguns rastros digitais.

A polícia conseguiu entrar em contato com o homem em 11 de novembro, de acordo com a CNN. Na ocasião, os investigadores souberam que ele fingiu sua própria morte por uma "série de razões".