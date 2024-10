Argentina vai substituir agência tributária e demitir mais de 3 mil funcionários

Além da substituição da AFIP pela ARCA, serão reduzidos os salários dos altos funcionários da entidade e se buscará "a destruição de circuitos corruptos", segundo o boletim.

O presidente ultraliberal Milei aplicou várias medidas de desregulamentação na economia local e na estrutura estatal, reduzindo os ministérios de 18 para oito e enxugando ou eliminado outros órgãos estatais.

Como consequência de seus cortes e sua política econômica, Milei alcançou um superávit nas contas públicas.

Mas a economia doméstica sofre com uma recessão econômica, uma inflação que em setembro chegou a 209% em 12 meses e uma pobreza que chegou no primeiro semestre do ano a 52,9% da população.

