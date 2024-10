Chile começa a aplicar vacina que esteriliza cães temporariamente

Iván Gutiérrez, um estudante de 27 anos, levou Franchesco ao veterinário para sua primeira vacina esterilizadora em uma clínica em Santiago.

"Não me animava com a ideia da operação. Tirar as partes... Isso me dói um pouco", afirma.

Após um mês, Gutiérrez deverá voltar ao veterinário para que seja aplicada uma dose de reforço em Franchesco. Seu tutor deverá levá-lo a cada ano para uma nova dose, caso não queira que seu animal de estimação se reproduza.

Antes de serem vacinados, os cães devem passar por exames clínicos.

Embora não tenha efeitos colaterais, a vacina não pode ser injetada em fêmeas prenhas ou em animais imunossuprimidos, explica Hernán Aguilera, do laboratório Ngen Lab, que está fabricando e distribuindo o antígeno.

