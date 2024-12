Carla: Prisão de Braga Netto 'pune CPF' para limpar imagem do Exército

É um general 4 estrelas, divide um pouco, claro, tem gente dentro da corporação que vai defender Braga Netto, claro que tem, mas no geral, institucionalmente, é uma prisão que começa a separar e punir CPFs para tentar blindar a instituição.

Carla Araújo

A colunista Carla Araújo deu ainda um panorama dos próximos passos que podem ocorrer após a prisão preventiva de Braga Netto por tentativa de golpe na manhã deste sábado.

Eu estava conversando com uma fonte do Ministério da Justiça que me disse que essa operação vai caminhar à prisão do general Mario Fernandes que aconteceu agora há alguns dias, também no celular dele tem informações que estão corroborando com essas investigações.

Há uma figura que também deve, de alguma forma, começar a ser trazida para o centro dessas investigações, que é o ministro Luís Eduardo Ramos, que era o Ministro da Secretaria, ele foi da Secretaria-Geral, foi da Casa Civil, ali do governo Bolsonaro, o General Mário Fernandes era o secretário executivo dele, número 2 da pasta, e segundo uma fonte me disse, nessas mensagens de celular do General Fernandes, tinham muitas trocas de informações com o Ramos, também nessa toada em relação à tentativa de golpe.

Agora a gente vai ter que ver o que dessa prisão vai acontecer e quais os desdobramentos dela. É uma prisão que realmente, de novo, não é usual ser num sábado, mas é um capítulo importante da história, é a primeira vez que um general 4 estrelas é preso por uma tentativa de golpe no país, é um dia realmente muito importante.

Carla Araújo

