EUA quer acabar com a guerra entre Israel e Hezbollah 'o mais rápido possível'

Os Estados Unidos declararam, nesta segunda-feira (21), que querem que a guerra entre Israel e o Hezbollah termine "o mais rápido possível" e exigiram que seja implementada uma resolução da ONU que forçaria o grupo armado a se retirar do sul do Líbano.

O enviado dos EUA, Amos Hochstein, manteve negociações na capital do Líbano com o presidente do Parlamento, aliado do Hezbollah, Nabih Berri, em um esforço para acabar com uma guerra que deixou mais de 1.470 mortos no Líbano em quase um mês.

"Vincular o futuro do Líbano a outros conflitos na região não era e não é do interesse do povo libanês", disse Hochstein, referindo-se à exigência do Hezbollah de que qualquer cessar-fogo no Líbano esteja vinculado ao fim da guerra na Faixa de Gaza.