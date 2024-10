Familiares de adolescentes presos na Venezuela pedem intervenção do Unicef

Familiares de um grupo de adolescentes detidos durante as manifestações que eclodiram após as eleições na Venezuela pediram, nesta segunda-feira (21), ao Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que intervenha junto ao Estado para solicitar sua "libertação imediata".

"Solicitamos respeitosamente a intervenção do Unicef para garantir a liberação imediata das crianças e adolescentes que se encontram detidos arbitrariamente e em condições que desrespeitam seus direitos humanos", diz um documento entregue por uma dúzia de familiares na sede do Unicef em Caracas.

Dos 164 adolescentes presos após a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro no dia 28 de julho, 68 continuam detidos, com acusações de "terrorismo" e "incitação ao ódio".