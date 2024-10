Irã adverte sobre 'responsabilidade' dos EUA em caso de 'agressão' de Israel

Questionado pelos jornalistas pouco antes de partir rumo a Washington, Biden se limitou a responder "sim e sim" à dupla pergunta de se sabia como e quando Israel responderia aos ataques do Irã de 1º de outubro.

Em guerra com o Hamas na Faixa de Gaza e Hezbollah no Líbano, dois movimentos islamistas próximos a Teerã, Israel ameaçou repetidamente atacar o Irã em represália a seu lançamento de mísseis em 1º de outubro.

O ataque de mísseis contra Israel foi apresentado pelas autoridades da República Islâmica como uma resposta ao assassinato no Líbano do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um ataque israelense, e ao assassinato em Teerã do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em um atentado atribuído a Israel.

"Esta declaração incendiária [do senhor Biden] é profundamente preocupante porque indica que os Estados Unidos aprovam tacitamente e apoiam explicitamente a agressão militar israelense contra o Irã", escreveu seu embaixador na ONU, Amir Saied Iravani.

"Os Estados Unidos serão assim plenamente responsáveis por fomentar, incitar e permitir qualquer ato de agressão de Israel contra a República Islâmica do Irã, em flagrante violação dos princípios fundamentais do direito internacional e da Carta das Nações Unidas", adverte o representante de Teerã na ONU.

A ajuda militar americana a seu aliado israelense, que lhe permite se sentir "ainda mais incitado e encorajado a realizar ataques contra o Irã, tornaria os Estados Unidos "cúmplices dessas agressões", acrescenta o texto.