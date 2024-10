Metade de Havana volta a ter luz no 4º dia de apagão em Cuba

Dezenas de pessoas, incluindo mulheres com crianças nos braços, saíram no escuro com panelas para se manifestarem no bairro populoso de Santos Suárez. "Acendam a luz", gritavam.

"No meu quarteirão, as pessoas na rua fazem barulho, com panelas e gritos", disse à AFP um morador de Santos Suárez, que pediu anonimato.

Outro grupo fechou uma rua no centro de Havana com barricadas de lixo.

Nas redes sociais, usuários publicaram vídeos atribuídos a um protesto em Manicaragua, localidade da província de Villa Clara (centro), sem que a AFP conseguisse verificar a sua autenticidade.

Durante a noite, foi possível observar uma forte presença policial nas ruas da capital, enquanto muitas pessoas reclamavam do corte no serviço de dados em seus celulares.

As autoridades suspenderam as aulas e atividades laborais essenciais até quarta-feira, apenas os hospitais e serviços vitais à população permanecerão em funcionamento.