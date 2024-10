Sinner segue como número 1 no ranking da ATP

Garantido como número 1 do mundo ao final da temporada, o tenista italiano Jannik Sinner segue no topo do tênis masculino, de acordo com o ranking da ATP publicado nesta segunda-feira (21).

Com exceção da troca de posições entre o búlgaro Grigor Dimitrov (9º) e o australiano Alex De Minaur (10º), o Top 10 não teve mudanças em relação à semana passada.

A estabilidade no ranking mundial se explica pela ausência dos melhores jogadores nos torneios de menor expressão disputados na última semana (Estocolmo, Almaty, Atuérpia), enquanto Jannik Sinner, Carlos Alcaraz (2º), Novak Djokovic (4º) e Daniil Medvedev (5º) participavam de um torneio amistoso na Arabia Saudita que não distribuiu pontos no ranking da ATP.