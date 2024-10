Funcionário do governo americano alerta contra drogas sintéticas em visita à Argentina e ao Uruguai

Também destacou a participação "ativa" do Uruguai na coalizão global, em aspectos como a melhoria da segurança portuária com a compra de novos scanners e a troca de informações com seus vizinhos.

Robinson declarou não ter provas da existência de laboratórios de fentanil na América do Sul. Mas lembrou que "grandes quantidades de outras drogas" passam pelos portos da Argentina e do Uruguai em direção à Europa, por isso considerou fundamental a cooperação entre os países.

"A Argentina está trabalhando em estreita colaboração com a Bélgica" e "membros da agência de segurança portuária do Uruguai viajarão à Europa para ver o que está sendo feito nesta área. Tudo isso é bom", disse.

- "Pontos cegos" -

Robinson considera que Nicarágua, Venezuela, Cuba e Bolívia são "pontos cegos" na luta contra as drogas na América Latina.

"Não podemos ignorá-los, mas também não podemos convidá-los a trocarem informações, já que em alguns casos são parte do problema", afirmou.