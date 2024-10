Com disputa acirrada, campanhas eleitorais dos EUA olham para eleitores no exterior

Bob Vallier, morador de Paris que viveu a maior parte do tempo fora dos Estados Unidos nos últimos 30 anos, já votou por seu Estado natal, Michigan, na eleição de 5 de novembro.

"Sei que tudo que acontece nos Estados Unidos afeta o resto do mundo. Sei disso porque já vivi no resto do mundo", disse Vallier, presidente da bancada LGBTQ+ dos Democratas no Exterior.

O voto de Vallier e os de outros norte-americanos no exterior podem ser cruciais nas disputas acirradas em Estados decisivos, como o dele. Michigan é um dos mais competitivos da eleição, com as últimas pesquisas mostrando a candidata democrata Kamala Harris com uma leve vantagem sobre o rival republicano Donald Trump.