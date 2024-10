Wall Street cai afetada por tecnologia e rendimentos do Tesouro

A Tesla, contudo, disparava 9,82% nas operações de "after market", sustentada por bons resultados trimestrais.

O lucro líquido da empresa foi de US$ 2,18 bilhões (R$ 12,45 bilhões, na cotação atual), 17% maior do que no mesmo período do ano passado. Diluído por ação, isso significa US$ 0,72 (R$ 4,11), um aumento de 9%.

O resultado foi melhor do que o esperado segundo o consenso reunido pela FactSet, que previa um lucro de US$ 2,01 bilhão (R$ 11,48 bilhões) e US$ 0,60 (R$ 3,42) por ação.

Em contrapartida, a receita não atingiu as previsões dos analistas, ao ficar em US$ 25,18 bilhões, contra os US$ 25,47 bilhões esperados, mas ainda assim com um crescimento de 8%.

O grupo explicou que o preço médio de venda de seus veículos foi mais baixo, por promoções e opções "atrativas" de financiamento.

O McDonald's, por outro lado, caiu 5,12% depois de um caso de infecção pela bactéria Escherichia coli.