Atiradora viral sul-coreana Kim Ye-ji sonha com o ouro em Los Angeles

O sangue frio tornou essa medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 em uma estrela das redes sociais. A sul-coreana Kim Ye-ji continua sua carreira esportiva, com o ouro de Los Angeles-2028 em sua mira.

A atleta deve a fama nas redes sociais à sua forma de executar o disparo, com uma postura de estátua de mármore, com a arma na mão direita e com cabelo puxado para trás sob um boné com a viseira para trás. Por trás dos óculos de aro de metal, seus olhos fixos no alvo: recorde mundial, aplausos e uma atitude impassível.

Um vídeo do tiro, efetuado durante uma competição em maio, foi compartilhado entre outros por Elon Musk durante os Jogos Olímpicos, catapultando a calma atiradora olímpica ao status de estrela viral.