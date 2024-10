Botafogo atropela Peñarol (5-0) e coloca um pé na final da Libertadores

"Temos que manter os pés no chão, foi apenas um jogo", disse Barboza.

Com esse resultado, o Glorioso, comandado pelo técnico português Artur Jorge, ficou mais perto de uma 'dobradinha' inédita: o título do Brasileirão, que seria o primeiro desde 1995, e o do principal torneio de clubes da América.

A vitória maiúscula sobre o Peñarol que havia acabado de eliminar o Flamengo nas quartas de final também fecha um dia bastante turbulento no Rio de Janeiro.

- Confrontos mancham a semifinal -

A polícia brasileira prendeu mais de 250 torcedores do Peñarol por tumultos na praia do Recreio, zona oeste do Rio, ocorridos horas antes do apito inicial no Nilton Santos.

O caos impactou o início da partida, a primeira semifinal dos 'aurinegros' de Diego Aguirre desde 2011, quando perdeu a decisão para o Santos de Neymar. Por ordem da Conmebol, a partida começou quinze minutos depois do previsto.