Mundo está 'pagando um preço terrível' pela inação climática, alerta chefe da ONU

O mundo está "pagando um preço terrível" pela sua inação em relação ao aquecimento global, e o tempo se esgota para corrigir o rumo e evitar uma "catástrofe", alertou o secretário-geral da ONU, António Guterres, nesta quinta-feira (24).

"Existe um vínculo direto entre o aumento das emissões e as catástrofes climáticas cada vez mais frequentes e intensas. Em todo o mundo, as pessoas estão pagando um preço terrível", disse Guterres no lançamento de um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

