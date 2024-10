Putin classifica como 'ilusória' a perspectiva de uma derrota russa na Ucrânia

Depois disso, houve pouco contato diplomático direto entre os dois países.

A Ucrânia criticou duramente a decisão de Guterres de se reunir com Putin.

O porta-voz da ONU, Farhan Haq, afirmou que o secretário-geral aproveitaria a reunião com Putin para "reafirmar as suas posições conhecidas sobre a guerra na Ucrânia".

Ele acrescentou que Guterres está pronto para oferecer sua mediação, mas esperaria o momento certo para fazê-lo.

A gestão da ONU foi questionada pelo presidente do Irã, Masud Pezeshkian, que acusou a organização de ser ineficaz para acabar com a guerra no Oriente Médio.

O grupo Brics nasceu em 2009 com quatro membros - Brasil, Rússia, Índia e China - e posteriormente expandiu-se com África do Sul, Egito, Irã, Etiópia e Emirados Árabes Unidos.