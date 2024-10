Três policiais ficam feridos por explosão de carro-bomba no centro do México

Três policiais ficaram feridos, uma em estado grave, nesta quinta-feira (24), pela explosão de um carro-bomba em frente a uma delegacia na localidade de Acámbaro, no estado mexicano de Guanajuato (região central), que se viu abalado pela violência ligada ao crime organizado.

"Atentado com carro-bomba do lado de fora do edifício de segurança pública de Acámbaro, há 3 policiais feridos, dos quais uma feminina que foi enviada em estado grave a um hospital e dois masculinos com lesões superficiais", disse em suas redes sociais a secretaria de Segurança Pública de Acámbaro.

A agência acrescentou que nenhum civil ficou ferido na explosão, que causou danos à delegacia de polícia, a quatro casas e a sete veículos.