Chega a 10 o número de pessoas que perderam olho após mutirão no RN

Mais uma pessoa perdeu o globo ocular após ser contaminada por uma bactéria durante um mutirão de cirurgia de catarata organizado pela prefeitura de Parelhas (RN). Já são dez pacientes com a complicação após infecção.

O que aconteceu

Um homem foi o 10º paciente a perder o olho, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, que não informou a idade dele. No total, 15 pessoas tiveram complicações após as cirurgias, realizadas em 27 de setembro. Quatro foram submetidos a outra cirurgia e um paciente segue em acompanhamento.

Oito homens e sete mulheres, com faixa etária entre 43 e 80 anos, sofreram complicações. Pelo menos oito dos que tiveram que retirar um olho são idosos, segundo apurou o colunista do UOL Carlos Madeiro