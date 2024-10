Wall Street fecha com resultados mistos, em compasso de espera

Como costuma ocorrer, o setor tecnológico esteve na linha de frente, em particular a Tesla (+3,34%), ainda em alta após os bons resultados de quarta-feira.

Todas as grandes ações tecnológicas fecharam no azul, incluindo a Alphabet (+1,50%). No decorrer do pregão, a Nvidia (+0,80%) voltou a se tornar a maior capitalização em bolsa do mundo, à frente da Apple (+0,36%), antes de recuar e voltar a ficar atrás da empresa da maçã.

Esta recuperação do setor tecnológico contrastou com um certo pessimismo no Dow Jones, que na sexta-feira registou a quinta sessão negativa consecutiva, depois de uma série de máximos históricos.

Isto se deveu particularmente ao McDonald's (-2,97%), que segue afetado por uma série de infecções vinculadas a seus hambúrgueres, com o resultado de uma morte e 75 doentes.

Mas a rede de comida rápida não foi a única que sofreu, já que muitos valores da velha economia caíram, entre eles Goldman Sachs (-2,27%).

