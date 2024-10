Boeing lança oferta de ações para arrecadar US$ 19 bilhões

A oferta envolve a venda de 90 milhões de ações ordinárias, no valor de aproximadamente 13,9 bilhões de dólares (R$ 79,7 bilhões) com base no preço atual de mercado, além de cerca de 5 bilhões (R$ 28,4 bilhões) em certificados de depósito, equivalentes a ações ou frações desses títulos.

Se a demanda pelas ações da Boeing ultrapassar a oferta, a empresa se reserva o direito de emitir 13,5 milhões de ações adicionais e mais 750 milhões de dólares (R$ 4,3 bilhões) em certificados.

- Sob pressão -

A Boeing anunciou nos últimos dias medidas de contenção de custos, incluindo a redução de sua força de trabalho global em 10%, o que representa cerca de 17 mil postos que serão eliminados.

A greve afeta duas fábricas que produzem os modelos 737 MAX e 777. De fato, o movimento paralisa totalmente a produção do 737, seu avião mais vendido, além do 777, 767 e várias aeronaves militares.

Levantar capital no mercado permitirá à Boeing manter seu status perante as agências, após quase ter sua nota de risco rebaixada devido à greve, que está desvalorizando seus ativos, já afetados por dois acidentes que resultaram em 346 mortes em 2018 e 2019 e pela pandemia.