Parlamento de Israel aprova lei que designa agência da ONU como terrorista

O parlamento israelense aprovou uma lei nesta segunda-feira (28) para designar a UNRWA, a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, como "organização terrorista" e cortando laços diplomáticos com ela. Aprovação ocorreu logo após o parlamento proibir a agência de realizar qualquer atividade no país. As medidas não entram em vigor imediatamente.

O que aconteceu

A UNRWA é tida como essencial no fornecimento de ajuda aos palestinos. A decisão do parlamento israelense ocorre em um contexto de anos de críticas de Israel à UNRWA, que se intensificaram desde o começo da guerra em Gaza, em outubro de 2023. Conforme a Al Jazeera, as aprovações não entrariam em vigor imediatamente, mas podem prejudicar ainda mais o processo de distribuição de ajuda à população que vive uma crise humanitária na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.

A lei que designa a agência como terrorista foi aprovado no Knesset — parlamento israelense — por 87 votos a 9. O texto também prevê a proibição de laços entre as autoridades israelenses e a agência, além de retirar imunidades legais do grupo. Ao todo, o Knesst tem 120 membros.