Veja quem ganha e quem perde nas urnas municipais de 2024

3 - PT e a esquerda: Partidos de esquerda e centro-esquerda disputavam seis capitais no segundo turno. Perderam cinco. A vitória mais dolorida foi a de Guilherme Boulos, em São Paulo. A única vitória, obtida pelo petista Evandro Leitão, em Fortaleza, não justifica a explosão de fogos. Com a máquina estadual a seu favor e o apoio de Lula, Leitão derrotou o protobolsonarista André Fernandes por míseros 11 mil votos. Foi a única capital conquistada pelo PT. No ranking dos partidos, ocupa a nona posição, com 252 prefeituras. Está atrás do moribundo PSDB (274).

4 - Ultradireita: Protagonista de 2024, Pablo Marçal mostrou que o bolsonarismo não é escravo de Bolsonaro, aderindo a outras opções de desqualificação. Marçal nacionalizou sua baixaria. Armado das redes socias, vendeu ilusões a religiosos, jovens e brasileiros que ralam à margem da CLT. Teria potencial para bagunçar o quintal da direita em 2026. Mas a opção pelo crime eleitoral fez dele um candidato favorito à inelegibilidade. Filhotes de Marçal mais reverentes a Bolsonaro colecionaram derrotas ao redor do país.

- Quem ganhou:

1 - Tarcísio de Freitas: Chamado de "grande líder" por Ricardo Nunes, o governador de São Paulo não venceu apenas na capital. Associou-se a vitórias do seu partido e de aliados em 626 dos 645 municípios de São Paulo. Coisa de 97,5% das cidades do estado. Pavimentou a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Manteve-se, de resto, no primeiro lugar da fila de alternativas conservadoras para o Planalto. Paradoxalmente, Tarcísio apequenou o próprio feito ao difundir, sem provas, que o PCC pedia votos para Guilherme Boulos desde as prisões. Sua pretensa moderação tem dificuldades para se entender com seu bolsonarismo.

2 - Gilberto Kassab: O dono do PSD tornou-se onipresente nos bastidores da política. Prevaleceu em praças como Rio, Curitiba e Belo Horizonte. Na cidade de São Paulo, embarcou no bonde de Ricardo Nunes. É secretario de Governo de Tarcísio de Freitas e aliado de Lula, em cujo governo o PSD controla três ministérios. Kassab está em toda parte. Impossível fazer política no Brasil sem esbarrar nele.

3 - Centro-direita e direita: O PSD comandará o maior número de prefeituras (887), superando MDB (854), PP (747) e União Brasil (584). Partidos de centro-direita e de direita venceram em 20 capitais. Consolidaram-se duas percepções: 1) O itinerário que leva ao Planalto em 2026 passa pelo centro. 2) O próximo Congresso será feito de mais do mesmo. Mais fisiologismo e emendas orçamentárias, o mesmo viés conservador.