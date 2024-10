COP16 conseguiu elevar biodiversidade ao nível de 'importância' da crise climática (Presidência à AFP)

A COP16, que está sendo realizada na cidade de Cali, na Colômbia, conseguiu "elevar o perfil político" da biodiversidade e "equipará-lo" à importância da crise climática, disse a presidente da cúpula, Susana Muhamad, em entrevista à AFP nesta segunda-feira (28).

"Eu acho que já conseguimos um primeiro objetivo que foi elevar o perfil político da COP de biodiversidade, e equiparar o tema da biodiversidade com a importância e sua relação com a questão climática", assegurou a presidente colombiana da COP16, que acontece até 1º de novembro com uma participação histórica de 23 mil pessoas, um ano antes da COP30 sobre o clima no Brasil.

