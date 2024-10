Quase 40% das espécies de árvores estão em risco de extinção, afirma relatório

Na América do Sul - onde se encontra a maior diversidade de árvores do mundo - 3.356 das 13.668 espécies registradas estão ameaçadas de extinção.

O relatório também mostra que a perda de árvores é uma grande ameaça para milhares de outras plantas, fungos e animais. De acordo com a UICN, "como componente definidor de muitos ecossistemas, as árvores são fundamentais para a vida na Terra através do seu papel nos ciclos de carbono, água e nutrientes, na formação do solo e na regulação do clima".

- "Não há desculpa" -

"Agora sabemos onde agir para abordar de forma eficiente a crise de extinção que afeta as árvores do mundo. Não há mais desculpa para não agir. Com um número tão grande de espécies de árvores ameaçadas, a tarefa é enorme, mas já começou", disse no relatório Jean -Christophe Vié, diretor da Fundação Franklinia, que financiou a maior parte da avaliação mundial das árvores.

Para o especialista, "as árvores são consideradas uma solução fácil para a mudança climática e são plantadas em todos os lugares", mas "a forma como a reflorestação é feita deve ser melhorada (...) diversificando as espécies e incluindo espécies ameaçadas".

A silvicultura e a sua exploração comercial também estão ameaçadas, com mais de 5.000 espécies de árvores da lista vermelha utilizadas para produção de madeira e mais de 2.000 para as indústrias farmacêutica e alimentícia.