Geórgia fará recontagem de votos após denúncias de fraude

A presidente pró-Europa da ex-república soviética de 4 milhões de habitantes, Salome Zourabishvili, denunciou métodos de fraude "sofisticados" semelhantes, segundo ela, aos usados na Rússia. "É muito difícil acusar um governo", mas "a metodologia é russa", declarou à AFP a chefe de Estado.

O porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, rejeitou as "acusações infundadas" e negou qualquer interferência do seu país no processo eleitoral georgiano.

A União Europeia (UE) e os Estados Unidos, que, juntamente com observadores internacionais, haviam denunciado "pressões" durante a votação, pediram que o governo georgiano investigue as acusações de irregularidade.

O presidente americano, Joe Biden, disse estar "alarmado" com o que considera um "retrocesso democrático recente" na Geórgia, e ressaltou que as eleições legislativas foram marcadas por uma "intimidação e coerção de eleitores".

O Sonho Georgiano, liderado pelo bilionário Bidzina Ivanichvili, é acusado por opositores de aproximar o país da Rússia e afastá-lo da UE.

A futura adesão da Geórgia à UE e à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estão inscritas na Constituição.