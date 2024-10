Atlético-MG empata com River (0-0) e vai à final da Libertadores-2024

Na grande decisão, que será disputada no dia 30 de novembro no mesmo estádio, o Atlético-MG, campeão da Libertadores 2013, enfrentará o vencedor da outra semifinal, em que o Botafogo abriu uma grande vantagem ao golear por 5 a 0 o uruguaio Peñarol, no jogo de ida no Rio de Janeiro.

- River pressiona -

A partida teve um atraso de quase 20 minutos, entre o atraso na chegada do ônibus da equipe visitante ao estádio, e a impressionante recepção das equipes com show de fogos de artifício.

Obrigado a partir para cima em busca da façanha de reverter uma desvantagem de três gols, o River procurou desde o início chegar à área do Galo, com alta pressão na saída da equipe brasileira, e teve a primeira chance quando Solari pegou um rebote dentro da pequena área, mas chutou alto demais.

Porém, e apesar de cercar a meta dos visitantes, time argentino teve dificuldades para gerar situações de perigo diante de Everson, por isso precisou arriscar alguns chutes de fora da área, como aconteceu com uma bomba de direita de Colidio, em que a bola subiu demais, um disparo de Kranevitter que foi perto do ângulo direito, e uma cabeçada de Pezzella bem perto do travessão.

Do outro lado, o Galo ficou firme na retaguarda, mudou o esquema com Paulinho mais recuado e resistiu aos ataques do time da casa em seu próprio campo com uma barreira para afastar todas as tentativas do 'Millonario'.