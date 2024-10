Eintracht vence 'Gladbach' com um a menos e vai às oitavas da Copa da Alemanha

Mamoush está sendo uma das sensações do início de temporada na Alemanha, com 17 gols em 13 jogos, contando todas as competições.

Nos demais jogos do dia, o destaque ficou para a eliminação do Heidenheim, com derrota por 2 a 1 para o Hertha Berlim, da segunda divisão.

Já o Werder Bremen se garantiu nas oitavas, embora tenha sofrido para bater por 1 a 0 o Paderborn, também da segunda divisão.

Ainda nesta quarta-feira, o Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão, visita o Mainz por uma vaga nas oitavas da Copa da Alemanha.

--- Jogos da fase de 16-avos de final da Copa da Alemanha (horário de Brasília):

Quarta-feira: