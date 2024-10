Kamala se distingue de Biden após presidente chamar seguidores de Trump de 'lixo'

"O único lixo que vejo flutuando por aí são seus seguidores", disse Biden. "Sua demonização dos latinos é inconcebível e antiamericana", acrescentou.

Mais tarde na rede social X, Biden tentou minimizar a questão dizendo que se referia "à retórica odiosa sobre Porto Rico lançada por um partidário de Trump".

De pouco adiantou. O comentário se tornou um balão de oxigênio para o candidato republicano e uma pedra

no sapato da vice-presidente.

"Essas pessoas. Terrível, terrível, terrível dizer algo assim", comentou Trump em um comício na Pensilvânia.

Ele comparou com quando Hillary Clinton, que disputou com ele a presidência em 2016, afirmou que metade dos seguidores do republicano eram "lamentáveis".