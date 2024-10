Manchester City e Chelsea são eliminados da Copa da Liga Inglesa

O Tottenham rapidamente assumiu o controle da partida e abriu 2 a 0 antes da meia hora de jogo graças aos gols do alemão Timo Werner (5') e do senegalês Pape Matar Sarr (25'). Os 'Citizens' diminuíram pouco antes do intervalo por meio do português Matheus Nunes (45'+4), mas não conseguiram completar a reação no segundo tempo.

Este adeus é uma relativa decepção para o City, já que a Copa da Liga é considerada uma competição menor no futebol inglês. Josep Guardiola e seus jogadores vão agora concentrar os seus esforços na Premier League, na Copa da Inglaterra e na Liga dos Campeões, antes do Mundial de Clubes no final da temporada.

Quem não participou do confronto foi o artilheiro do City, o norueguês Erling Haaland, que acompanhou o jogo do banco.

No caso do Manchester United, décimo quarto colocado no campeonato inglês e que acaba de demitir o técnico Erik Ten Hag, a vitória por 5 a 2 sobre o Leicester teve um efeito calmante.

O brasileiro Casemiro e o português Bruno Fernandes, com dois gols marcados cada um, foram os protagonistas da partida.

O Liverpool, atual campeão, sofreu, mas derrotou o Brighton (3-2). Os 'Reds' só conseguiram superar a defesa adversária no segundo tempo, principalmente com dois gols do holandês Cody Gakpo.