Mediadores apresentarão proposta de trégua curta para Gaza

O Exército de Israel emitiu nesta quarta-feira uma ordem de saída para os moradores da região de Baalbek, no leste do país, alertando que atuariam "com força contra os interesses do Hezbollah na cidade e vilarejos".

Menos de uma hora depois do alerta, a cidade estava praticamente vazia, segundo um correspondente da AFP, que observou muitos civis fugindo em pânico.

Nas imediações de Beirute, uma fonte das forças de segurança do Líbano disse que um ataque israelense contra uma caminhonete do Hezbollah repleta de munições provocou a morte do motorista.

O incêndio provocado pela explosão bloqueou a rodovia que liga Beirute a Damasco, capital da Síria, nos dois sentidos.

Israel ataca com frequência as ligações rodoviárias entre a Síria e o Líbano para interromper o fornecimento de armas e munições do Irã, principal apoio tanto do Hezbollah como do Hamas.

A agência de notícias estatal libanesa NNA também relatou um ataque terrestre israelense contra a localidade de Khiam, no sul.