Mediadores apresentarão proposta de trégua de 'menos de um mês' em Gaza

Os mediadores entre Israel e o Hamas apresentarão uma proposta ao movimento palestino de trégua de "menos de um mês" na guerra em Gaza, afirmou nesta quarta-feira (30) à AFP uma fonte que acompanha as negociações.

Na segunda-feira, as conversações entre o diretor do serviço de inteligência externo de Israel, David Barnea, o diretor da CIA, Bill Burns, e o primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, foram concluídas em Doha.

As reuniões mencionaram uma proposta de trégua de "curto prazo", de "menos de um mês" na Faixa de Gaza, cenário de uma guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista palestino Hamas, indicou a fonte, sob a condição de anonimato.