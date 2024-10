Moradores atordoados e socorristas sobrecarregados pelas enchentes na Espanha

- "Tudo desfeito" -

Ao menos 72 pessoas morreram após as inundações, que destruíram inúmeras infraestruturas, cortaram estradas e provocaram a suspensão de trens. Quase 155 mil pessoas permanecem sem energia nesta quarta-feira, segundo as autoridades.

Em La Alcudia, localidade de 13 mil habitantes a cerca de 40 quilômetros da cidade de Valência, caíram 150 mm de água por metro quadrado em poucas horas, provocando o transbordamento do rio Magro e arrastando dezenas de carros.

"A cidade está toda destruída", diz uma moradora, Eva Sanz, à televisão pública TVE, que confessou que os vizinhos estavam "com muito medo".

"O rio (transbordou) em três ou quatro minutos. Em muito pouco tempo todo o panorama mudou completamente", afirma.

Segundo o governo, que declarou três dias de luto nacional, mais de mil soldados foram destacados para a região, juntamente com cerca de 1.500 policiais, com a missão prioritária de encontrar as pessoas ainda desaparecidas.