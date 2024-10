Pelo menos um morto e 73 feridos em Taiwan pela passagem do supertufão Kong-rey

Pelo menos uma pessoa morreu e 73 ficaram feridas em Taiwan pela passagem nesta quinta-feira (31) do supertufão Kong-rey, uma das piores tempestades em várias décadas que provocou enchentes, vendavais e ondas de até dez metros.

Com ventanias de até 184 quilômetros por hora, o ciclone tocou a terra na ilha às 13h40 locais (2h40 em Brasília) no município de Chenggong do condado de Taitung, no sudeste, informou a Administração Meteorológica Central.

Sua força é similar à do tufão Gaemi, que se tornou em julho a tempestade mais forte a atingir Taiwan em oito anos. No entanto, com um raio de 320 quilômetros, Kong-rey é o maior ciclone a varrer a ilha em quase três décadas.