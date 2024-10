Porto Rico reage ao estigma de 'ilha de lixo' e anuncia nova reserva marinha

De acordo com um relatório do Greenpeace da semana passada, as áreas marinhas protegidas cobrem apenas 8,4% do oceano mundial. Apenas 2,7% do oceano está totalmente ou altamente protegido.

Segundo o relatório, será necessário proteger, a cada ano até 2030, áreas marinhas equivalentes a 23,5 vezes o tamanho da França, para alcançar o objetivo de 30%.

Os Estados Unidos, país do qual Porto Rico é território, não estão entre os 196 signatários do convênio sobre biodiversidade.

