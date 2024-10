Quatro detidos por desabamento de hotel na Argentina

Os socorristas trabalham com cães, drones, sonares, sondas com câmeras e microfones, além de uma grua para remover paredes, lajes e vigas.

A prefeitura de Villa Gesell informou que uma obra estava sendo realizada "de forma clandestina, sem cumprir com a legislação municipal" no hotel, e que o procedimento já havia sido interrompido em agosto.

A imprensa local divulgou um documento datado de 20 de agosto, no qual a prefeitura ordenava aos proprietários do hotel, após uma inspeção, que "paralisassem imediatamente" os trabalhos no prédio.

