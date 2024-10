Trump vs Kamala: Como o eleitorado dos EUA está dividido dias antes da eleição

(Reuters) - A corrida entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris dividiu o eleitorado dos Estados Unidos por linhas de gênero, raça e educação, com Trump tendo melhorado seu desempenho entre os homens, em particular os hispânicos, enquanto o desempenho democrata subiu entre as mulheres, o que ajudou Kamala a reduzir a tradicional vantagem que os republicanos têm no eleitorado branco.

Os seguintes números são baseados em uma análise de mais de 14 mil respostas de eleitores registrados em pesquisas Reuters/Ipsos realizadas em outubro deste ano e no mesmo período de 2020. Os dados possuem margem de erro entre 2 e 6 pontos percentuais.

* Entre as mulheres, Kamala está na frente de Trump neste mês com uma vantagem de 12 pontos percentuais: 50% a 38%. Em comparação, o então candidato democrata e atual presidente dos EUA, Joe Biden, tinha 5 pontos percentuais entre as eleitoras em outubro de 2020 na frente de Trump. Alguns entrevistados nas pesquisas disseram que não tinham certeza de como votariam, que poderiam escolher um candidato de um terceiro partido ou que talvez não votassem.