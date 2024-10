Rui Costa repete Mantega ao desafiar o mercado. E Lula, vai copiar Dilma?

Ninguém duvida das intenções do ministro, nem do governo, que vem sinalizando com um pacote de medidas de ajuste fiscal após as eleições municipais. O problema está no diagnóstico de qual é o ajuste necessário para as contas públicas nacionais.

Desde antes da gestão Lula 3, está instalada em Brasília uma queda de braço entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Enquanto Haddad tenta implementar o arcabouço fiscal e conter a despesa para que cresça abaixo da receita, garantindo, assim, um ambiente saudável para o Banco Central reduzir os juros, Costa acredita que gasto é investimento, que gera crescimento, e que basta disposição do BC para cortar a Selic.

O resultado desse embate é que o governo, ao longo dos meses, apresentou alternativas que focaram apenas no aumento de arrecadação, das quais o mercado e o Congresso cansaram, porque simplesmente não resolvem o problema. E investidores cansados começam a cobrar. O dólar já bateu em R$ 5,77.

Com o câmbio nesse patamar, o país parece ter chegado a uma espécie de inflexão econômica e política.

Se Lula não se convencer de que são necessárias medidas estruturais, que coloquem as contas numa tendência de ajuste, não adianta nenhum ministro vociferar. O dólar vai subir, a inflação vai crescer, o PIB pode desacelerar, e uma economia mais frágil aumenta as chances da oposição em 2026, que saiu fortalecida das urnas nas eleições municipais.