Cochabamba, o 'celeiro da Bolívia' cercado pelos bloqueios

"Estamos procurando pontes aéreas para que o produto não se estrague", diz Christian Vrsalovic, um produtor de laticínios que agora paga cinco vezes mais pelo transporte para atender às remessas semanais para seus clientes.

Seus funcionários esperam sua vez de fazer a entrega a partir das três horas da manhã.

Devido aos bloqueios, Cochabamba perdeu até agora cerca de 20 milhões de dólares (quase 120 milhões de reais) somente no setor agrícola, de acordo com a Confederação Nacional da Agricultura da Bolívia (Confeagro).

"Cochabamba é o grande eixo articulador da economia. Por aqui passam todas as exportações da agroindústria de Santa Cruz (o departamento mais rico do país), que seguem para os portos de Arica (Chile) para gerar as tão necessárias divisas para o país", explica Rolando Morales, vice-presidente da Confeagro.

Desde 2015, a Bolívia usa suas reservas em dólares para subsidiar a gasolina e o diesel importados. Os fundos estão se esgotando.

A crise foi agravada pelos bloqueios, que geram escassez de combustível e longas filas nos postos de gasolina, fazendo com que os preços da cesta básica subissem.