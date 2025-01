México inicia 2025 com novos episódios de violência

O México iniciou o ano de 2025 com a descoberta de cinco corpos no estado de Sinaloa (oeste), onde duas facções de um cartel estão em confronto, e outros dois mortos no estado central de Guanajuato, o mais violento do país.

Os cinco corpos foram encontrados em "diversos locais do município de Culiacán", a capital do estado, que tem sido abalada por confrontos entre dois grupos do Cartel de Sinaloa, informou o Ministério Público local.

Os filhos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fundador dessa organização criminosa e que cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos, estão em confronto com os aliados de Ismael "Mayo" Zambada, preso em 25 de julho do ano passado no Texas.