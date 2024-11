Coreia do Norte apoiará a Rússia até a 'vitória' na Ucrânia, afirma chanceler

"Não há dúvida de que sob a sábia liderança do presidente russo, Vladimir Putin, o Exército e o povo russos alcançarão uma grande vitória", disse o ministra norte-coreana.

Seu homólogo russo elogiou a cooperação militar entre os dois países. "Os Exércitos e os serviços especiais dos dois países estabeleceram relações próximas", disse Lavrov.

"Isso também nos permitirá resolver objetivos de segurança importantes para os nossos cidadãos e para os seus", acrescentou.

Os deputados russos votaram com unanimidade em outubro pela ratificação do "Acordo de Parceria Estratégica Abrangente" com a Coreia do Norte.

O pacto prevê "ajuda militar imediata" em caso de agressão armada por parte de terceiros países.

O Exército ucraniano controla centenas de km² de território russo desde o lançamento da sua ofensiva surpresa no início de agosto na região de Kursk.