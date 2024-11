Cuba solta ativista considerado 'prisioneiro de consciência' pela AI

O ativista político cubano Pedro Albert Sánchez, considerado um "prisioneiro de consciência" pela Anistia Internacional (AI), foi solto ontem, após passar quase um ano na prisão, anunciou nesta sexta-feira (1°) sua mulher, Ana Elvis Amaya.

"Pedro já está hoje em casa", mas "não está totalmente livre", ressaltou Ana no Facebook, sem dar detalhes do estado de saúde do ativista, de 68 anos, que sofre de câncer de próstata e que estava há dias em greve de fome.

Ana agradeceu os apelos feitos por cidadãos e organizações internacionais, que tornaram possível a libertação de seu marido, um professor de matemática e física conhecido por suas críticas ao governo comunista da ilha.