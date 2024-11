Napoli e Atalanta fazem duelo de embalados na 11ª rodada do Italiano

As duas equipes com melhor sequência no 'Calcio' ficarão frente a frente: o líder Napoli receberá no domingo (3) outro peso pesado do Campeonato Italiano, a Atalanta (3ª), no principal duelo da 11ª rodada.

Os napolitanos continuam imparáveis. Lideram com quatro pontos de vantagem sobre a segunda colocada, Inter de Milão, e venceram seus últimos cinco jogos tendo sofrido apenas um gol. O último foi uma grande vitória por 2 a 0 sobre o Milan (8º) em pleno San Siro.

No caso da Atalanta, a série é de quatro vitória seguidas, com 15 gols marcados, seis deles de nova estrela, o argentino naturalizado italiano Mateo Retegui, atual artilheiro do campeonato (10 gols).