Motorista que matou músico em SP tinha nível de álcool 20x acima do limite

A vítima, o cantor de pagode Adalto Mello, 39, conduzia sua motocicleta pela Avenida Tupiniquins, em São Vicente, quando foi atropelado por um carro em alta velocidade. O Samu prestou socorro ao músico, mas ele acabou morrendo no local. A ocorrência foi registrada na madrugada de domingo (29) por câmeras de segurança da região.

Impacto foi tão forte que lançou a vítima aos ares. Momentos antes da colisão é possível notar que o carro de Thiago transita em alta velocidade, desvia de um carro em zigue zague e acaba colidindo contra o músico.

À polícia, o condutor do carro importado disse que a moto surgiu repentinamente na frente dele, não tendo tempo hábil para desviar ou frear. O UOL não conseguiu contato com a defesa do motorista. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.

O condutor que for flagrado dirigindo alcoolizado será autuado por infração gravíssima, com suspensão do direito de dirigir, multa e apreensão do veículo. Caso o resultado registre níveis superiores, como no caso de Thiago, o condutor responderá por crime de trânsito, com detenção e outras penalidades mais severas.

"Da análise das imagens, foi possível concluir que o ora indiciado, ao conduzir o citado veículo automotor, ultrapassou o âmbito da imprudência (culpa), agindo, no mínimo, com dolo eventual de ocasionar o resultado gravoso na vítima (morte)", descreve parte do boletim de ocorrência.

Motorista preso

Thiago foi preso em flagrante. Após a constatação da embriaguez ao volante a Polícia Civil registrou o caso como homicídio doloso, já que foi assumido o risco de matar.