Arsenal perde na visita ao Newcastle (1-0) e se complica na luta pelo título da Premier

O Arsenal perdeu neste sábado (2) por 1 a 0 para o Newcastle fora de casa, durante a pela 10ª rodada da Premier League, uma dura derrota que pode levar os 'Gunners' a ficarem a oito pontos da liderança neste fim de semana.

Esta é também a segunda derrota dos jogadores de Mikel Arteta nas últimas três rodadas. Depois de perder por 2 a 0 na visita ao Bournemouth, o Arsenal empatou em 2 a 2 em casa com o Liverpool, antes da visita ao estádio dos 'Magpies'.

O atacante sueco Alexander Isak aproveitou um cruzamento para a área de Anthony Gordon para finalizar com uma cabeçada em meio aos zagueiros dos 'Gunners' Gabriel e William Saliba (12') e marcar o único gol do jogo, o décimo sofrido pelo time londrino nos últimos seis jogos do campeonato.