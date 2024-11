Classificação do GP do Brasil de F1 é adiada para domingo devido às chuvas

Para o horário previsto para a realização do Grande Prêmio também há previsões de chuva, segundo as previsões iniciais dos organizadores.

Neste sábado, uma tempestade atingiu a zona sul de São Paulo, cerca de quarenta minutos antes do início da sessão de classificação, originalmente marcada para as 15h00 (de Brasília).

A partir desse momento, a atividade foi adiada diversas vezes pela FIA porque as chuvas não pararam, ocorreram inundações e a visibilidade foi afetada.

"Parece muito molhado lá fora, mas talvez haja alguns lugares em boas condições; em outros, há grandes poças", disse o piloto britânico George Russell (Mercedes) antes do adiamento definitivo.

O adiamento ocorreu horas depois de Lando Norris (McLaren) vencer a corrida sprint, a penúltima do gênero na temporada, e tirar três pontos do líder do campeonato, o holandês Max Verstappen (Red Bull).

Com a vitória, o britânico ficou 44 pontos atrás do tricampeão mundial faltando quatro corridas, incluindo a de domingo, até o final do Mundial de 2024.