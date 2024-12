Contratada da BYD nega alegações de "condições análogas à escravidão" na Bahia

XANGAI/PEQUIM (Reuters) - O Jinjiang Group, uma contratada da fabricante chinesa de veículos elétricos BYD, disse nesta quinta-feira que a descrição de autoridades brasileiras de que seus funcionários eram submetidos a "condições análogas à escravidão" é inconsistente com os fatos e que há mal-entendidos na tradução.

Na quarta-feira, equipe de auditores fiscais do Ministério do Trabalho afirmou ter encontrado 163 chineses trabalhando em "condições análogas à escravidão" em um canteiro de obras de uma fábrica de propriedade da BYD na Bahia. A BYD disse que cortou relações com a empresa que contratou os funcionários e que estava trabalhando com as autoridades.

"Ser injustamente rotulado como 'escravizado' fez com que nossos funcionários sentissem que sua dignidade foi insultada e seus direitos humanos violados, ferindo seriamente a dignidade do povo chinês. Assinamos uma carta conjunta para expressar nossos verdadeiros sentimentos", disse o Jinjiang em sua conta oficial no Weibo.