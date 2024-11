O Ministério da Saúde do Líbano informou que 11 pessoas ficaram feridas neste sábado (2) em um bombardeio israelense no subúrbio ao sul de Beirute, reduto do movimento islamista Hezbollah.

A informação do Ministério coincidiu com uma notícia da agência nacional de que Israel "lançou um bombardeio" perto de um shopping center na periferia sul de Beirute.

tgg-ho/dv/an/mb/jc/mvv